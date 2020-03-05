Tüm gözler Moskova'dan çıkacak mesajlardayken Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat!
İdlib'deki kalleş saldırının ardından başlatılan Barış Kalkanı Harekatı'na askeri araç sevkiyatı sürüyor. Zırhlı araçlar ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu konvoy Gaziantep'in İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
05.03.2020 16:09
- Son Güncelleme: 05.03.2020 16:09
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