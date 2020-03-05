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Tüm gözler Moskova'dan çıkacak mesajlardayken Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat!

İdlib'deki kalleş saldırının ardından başlatılan Barış Kalkanı Harekatı'na askeri araç sevkiyatı sürüyor. Zırhlı araçlar ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu konvoy Gaziantep'in İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

05.03.2020 16:09 - Son Güncelleme: 05.03.2020 16:09
Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Suriye sınırına obüs sevkıyatı devam ediyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konvoyu karşılayan taksiciler, Türk bayrakları ile askerlere destek verdi.

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Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne obüslerden oluşan 15 araçlık askeri sevkıyat yaptı.

Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat!

İdlib'de hava saldırısının ardından askeri sevkıyatlar yoğunlaşırken 15 araçtan oluşan konvoyu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde taksicilerden oluşan bir grup karşıladı.

Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Ellerinde Türk bayrakları ile askerlere destek veren taksiciler, araçları ile bir süre konvoya eskortluk yaptı.

Türkiye'den Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Öte yandan askeri araçların seyir ettiği güzergahtaki evlere de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

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