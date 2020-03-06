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Son dakika: Dışişleri'nden İtalya'da teröristbaşı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine sert tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İtalya'da Fossalto Belediyesi tarafından terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik ünvanı verilmesine çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir" denildi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 11:10
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 11:12
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Dışişleri'nden İtalya'ya çok sert tepki: Utanç verici

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamada, "İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir.

40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca teörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır.

İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

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