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Son dakika: Bakan Soylu sınırına gidiyor

Son dakika haberine göre , Avrupa kapısına dayanan lerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere 'ye gidiyor...

  • Güncel
  • 05.03.2020 08:46
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 08:47
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