İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor...
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor...
Ayrıntılar geliyor...
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