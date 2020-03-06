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'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama

'da umre dönüşü hastalandığı ve gözetim alındığı söylenilen kişi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan , "Sakarya’da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 17:07
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 17:24
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Bakan Koca'dan 'izolasyonlu sedye' görüntülere açıklama

, 'da çekilip, sosyal medyada diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." dedi.

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