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Bakan Fahrettin Koca'dan Yedikule Hastanesi'ndeki '' iddiasına ilişkin açıklama

, sosyal medyada gündem olan 'İstanbul'da Yedikule Hastanesi'nde teşhisi konuldu' iddialarına cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, söz konusu koronavirüs tanısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 07.03.2020 00:15
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 00:15
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Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması

, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

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