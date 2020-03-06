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Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki anlaşması 'ı rahatsız etti!

Başkan Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin arasında yapılan zirvesinde kararı alınması FOX’un algı operasyonlarıyla ünlü sunucusu ’ı rahatsız etti. Ateşkesin açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Portakal, "’daki yeni mutabakat, TR’nin İdlip politikası ve söylemlerinin sonu aslında” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 09:49
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 09:55
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Ateşkes anlaşması Fatih Portakal'ı rahatsız etti!

27 Şubat'ta Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda 34 askerimizin şehit düşmesiyle başlayan kriz, dün akşam imzalanan ile son bulmuş görünüyor. 'deki ateşkes için anlaşan ve , ortak bildiriye imza attı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği 'daki tarihi toplantıda ile Rusya Devlet Başkanı 'in ateşkes konusunda anlaşması Türkiye'ye karşı algı operasyonlarının merkezi olan 'nin provokatör sunucusu 'ı rahatsız etti.

Geçtiğimiz dönemlerde "Türkler 'ya teşekkür etmeli" sözleriyle Türkiye düşmanlığını açıkça itiraf eden Portakal, ateşkesle ilgili hazımsızlığını şu ifadelerle ortaya koydu:

"Moskova'daki yeni mutabakat, TR'nin İdlip politikası ve söylemlerinin sonu aslında. Yeni gelişme, iktidarın inandırıcılığı açısından toplum önünde güven tazelemesi gerektiğini de gerektiriyor. Çunkü yeni sistemle uyguladıkları politikalar şaha kaldırmıyor. Mutsuzluk getiriyor"

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