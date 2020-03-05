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Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti

Son dakika haberi... Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te 'nın başkenti 'ya hareket etti. Moskova'da Putin ile bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, özelinde 'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

  • Güncel
  • 05.03.2020 10:52
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 10:56
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Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

Erdoğan'ı, 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, , Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da 'ya gitti.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Devlet Başkanı ile bir araya gelecek.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek 'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde Başkan Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.

KALIN: MUTABAKAT ÜMİDİYLE GİDİYORUZ
Başkan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı ile son günlerde rejime ciddi kayıplar verildiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Putin ile İdlib konusunun görüşüleceğinin altını çizen Kalın, "İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidi ile gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'nin Suriye konusundaki beklentisini yineledi.

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