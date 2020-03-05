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Belediyesi'ndeki zimmet soruşturmasında flaş gelişme!

Zimmet skandalıyla çalkalanan Belediyesi soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika haberine göre, zimmete para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 15:57
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 15:57
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Zimmet soruşturmasında flaş gelişme!

Son dakika haber: Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Mart'ta yakalanan A.R.A, T.K, A.D, T.D. ve T.T'nin emniyette işlemleri tamamlandı.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen şüpheliler, Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bu kişilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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