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Son dakika: 'den acı haber!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ile lideri 'in görüştüğü dakikalarda 'ten bir acı haber daha geldi. Valiliği, "İdlib'teki gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen saldırıda bir askerimiz şehit olmuştur" açıklaması yaptı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 16:05
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 16:05
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Haberler Güncel Son dakika: İdlib'den acı haber!
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