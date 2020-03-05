Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in görüştüğü dakikalarda İdlib'ten bir acı haber daha geldi. Gaziantep Valiliği, "İdlib'teki gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen saldırıda bir askerimiz şehit olmuştur" açıklaması yaptı.



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