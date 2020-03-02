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'ndeki zimmet skandalında flaş gelişme!

Göreve geldiği günden bu yana şehirlerarası sürgün ile gündeme gelen 'li 'nde zimmet skandalı giderek derinleşiyor. Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 9 kişi tutuklanmıştı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 14:56
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 14:56
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Zimmet skandalında flaş gelişme!

'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan 'in 'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı 'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından Belediye Başkanı ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

Soruşturma kapsamında 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, ve Emrah Gök de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp, tutuklandı.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Soruşturmayı sürdüren Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Belediye Başkanlığı'ndan usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen A.R.A., T.K., A.D., T.D. ve T.T.'yi de sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 'Resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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