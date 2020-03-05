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Son dakika: : uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

Son dakika haberi... , Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadeleri kapsamında, uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 15:36
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 15:42
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