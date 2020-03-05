Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda, bugün İsveç uyruklu bir kişinin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda, bugün İsveç uyruklu bir kişinin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
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