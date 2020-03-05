Mehmetçik, Bahar Kalkanı'nı başlattı. Düşmana korku saldı. SİHA'lar sürü halinde bombaları attı. HİSAR ve Korkut Füze sistemleri de karadan destek sağladı.
TSK'yı hedef alan hain bombaları havada parçaladı.
Minimum menzil: 3 km
Maksimum menzil: 25+ km
Minimum irtifa: 50 metre
Maksimum irtifa: 15 km
HEDEFİ:
Savaş Uçakları
Helikopterler
Seyir Füzeleri
NOTLAR
İdlib'de 2 askerimiz şehadete erdi. 6 askerimiz de yaralandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.
Amerikan Forbes, "Türkiye yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu" ifadeleriyle harekatı anlattı.
10 Şubat'tan bugüne kadar toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
TSK'yı hedef alan hain bombaları havada parçaladı.
HİSAR ÖZELLİKLERİ
Minimum menzil: 3 km
Maksimum menzil: 25+ km
Minimum irtifa: 50 metre
Maksimum irtifa: 15 km
HEDEFİ:
Savaş Uçakları
Helikopterler
Seyir Füzeleri
NOTLAR
İdlib'de 2 askerimiz şehadete erdi. 6 askerimiz de yaralandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.
Amerikan Forbes, "Türkiye yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu" ifadeleriyle harekatı anlattı.
10 Şubat'tan bugüne kadar toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.