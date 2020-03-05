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, milli silahlarıyla dünyayı korkuttu! 'lar sürü halinde bombaladı,

, milli silahlarıyla dünyayı korkuttu. Esad rejimi unsurlarına havadan 'lar sürü halinde bombaları attı. ve sistemleri de .

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Hisar kalkanı
Mehmetçik, 'nı başlattı. Düşmana korku saldı. 'lar sürü halinde bombaları attı. ve sistemleri de .


'yı hedef alan hain bombaları havada parçaladı.

HİSAR ÖZELLİKLERİ
Minimum menzil: 3 km
Maksimum menzil: 25+ km
Minimum irtifa: 50 metre
Maksimum irtifa: 15 km



HEDEFİ:
Savaş Uçakları
Helikopterler
Seyir Füzeleri



NOTLAR
'de 2 askerimiz şehadete erdi. 6 askerimiz de yaralandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, 'da toprağa verildi.
Amerikan Forbes, " yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu" ifadeleriyle harekatı anlattı.
10 Şubat'tan bugüne kadar toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.


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