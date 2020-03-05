İdlib şehidinin Mersin´in Erdemli ilçesindeki ailesiyle paylaştığı son görüntülerde askerlerin çalan müziğe eşlik ettiği görülüyor. Kardeşinin hareketli ve güler yüzlü olduğunu ifade eden şehidin Uzman Onbaşı ikizi Kasım Tüzel, "Şehit olmaya gülerek, eğlenerek, düğüne gider gibi gitti. Vatanı milleti için yapmayacağı hiçbir şey yoktu" dedi.

Kasım Tüzel,diye konuştu.Kardeşinin eğlenceli bir insan olduğunu ifade eden Tüzel,şeklinde konuştu.Şehit Tüzel´in ağabeyi Muhammet Tüzel'de,dedi.Şehit İbrahim Tüzel ´in ablası Yasemin Öztürk ´te kardeşinin son olarak kendisiyle konuştuğunu ve 3 aylar dolayısıyla oruç tutmak istediğini söylediğini belirtti.Öztürk,dedi.Baba Şuayip Tüzel ise,şeklinde konuştu.Şehidin evinde İdlib saldırısından bu yana Kur'an-ı Kerim okunup, tüm askerler için dua ediliyor.Öte yandan, paylaşılan görüntülerde çalan müziğe eşlik eden askerlerin mutlu oldukları görünüyor. Görüntülerde şehit İbrahim Tüzel, ellerini kaldırıp, başını sallayıp müziğe eşlik ediyor. Bir başka görüntüde ise şehit Tüzel bulunduğu nokta önündeki binanın içine ateş ediyor.