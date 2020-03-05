Çekilirsek teröristler doğrudan ülkemizi hedef alır. Rejimi her geçen gün eritiyoruz. Mücadelemizi lekelemeye çalışanlar şerefsizdir, alçaktır, haindir. Şehidimizin kanı boşa gitmez.Başkan Erdoğan, 10 yıldır 4 milyon mülteci ye bakan Türkiye'yi görmezden gelen Avrupa'ya sert çıktı: Mülteciler kapıya dayanınca harekete geçiyorlar. Bunların bir değil, birkaç yüzü var...

Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.10 yıldır bize destek vermediler. Şimdi "350 milyon euro para, bot, silah ve asker göndermeye hazırız" diyorlar... İkircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var. Bizi aldatmaya kalkmayın.Kendi ve ekibiülkemizin birliğine, bütünlüğüne,kardeşliğine saldırıyı kasıtlıyapıyorlar.

Ben inanarak, atalarımızdan ilham alarak 'Sayın Trump'a mühimmat taleplerimizi ilettim.Çıkmış kürsüye, 'O gece neredeydiniz?' diye soruyor. O gece bu ülkenin Cumhurbaşkanı sabaha kadar görevinin başındaydı; ertesi gün de Cumhuriyet tarihinin liderler düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyordu.Bizim savaşmayı bilmeyen değil savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu, son operasyonlarımızla bir kez daha ispatladık. Rejim, Dera'da, Hama'da, Humus'ta, Halep'te yaptığını, şimdi İdlib 'de tekrarlamaya çalışıyor.Başkan Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuştu. Görüşmede, İdlib'deki son durum ve mülteci konusu değerlendirildi.

oskova'da

bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesinde Ankara 'nın şu talepleri olacak:Suriye'deki tüm anlaşmazlıklar ele alınacak.Rusya'ya ortak hava devriyesi teklifi yapılacak.Gözlem noktalarından geri adım olmayacak.M4 ve M5 karayolu rejime bırakılmayacak. CHP 'li Engin Özkoç , haddini bilmedi. Başkan Erdoğan'a ağır hakaret etti. Savcılık harekete geçti.



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bir skandala daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak kelimeler kullandı. Şehitler üzerinden Erdoğan'a hakareti büyük tepki topladı. TBMM Genel Kurulu'nda protesto ile karşılaştı.