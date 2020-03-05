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Başkan Erdoğan’dan dünyaya mesajı: Çekilmeyiz

Başkan Erdoğan, "Çekilirsek teröristler doğrudan ülkemizi hedef alır. Rejimi her geçen gün eritiyoruz. Mücadelemizi lekelemeye çalışanlar şerefsizdir, alçaktır, haindir. Şehidimizin kanı boşa gitmez" dedi.

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Çekilmeyiz
Çekilirsek teröristler doğrudan ülkemizi hedef alır. Rejimi her geçen gün eritiyoruz. Mücadelemizi lekelemeye çalışanlar şerefsizdir, alçaktır, haindir. Şehidimizin kanı boşa gitmez.



BİRKAÇ YÜZLÜ AVRUPA
Başkan Erdoğan, 10 yıldır 4 milyon ye bakan Türkiye'yi görmezden gelen Avrupa'ya sert çıktı: Mülteciler kapıya dayanınca harekete geçiyorlar. Bunların bir değil, birkaç yüzü var...

Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Mülteci: 10 yıldır bize destek vermediler. Şimdi "350 milyon euro para, bot, silah ve asker göndermeye hazırız" diyorlar... İkircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var. Bizi aldatmaya kalkmayın.

Kılıçdaroğlu: Yeri belli, Esed'in yanı. Kendi ve ekibi ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine saldırıyı kasıtlı yapıyorlar.

Şehitler tepesi: Ben inanarak, atalarımızdan ilham alarak 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyorum, diyeceğim.

Trump'la görüşme: Sayın Trump'a mühimmat taleplerimizi ilettim.

O gece: Çıkmış kürsüye, 'O gece neredeydiniz?' diye soruyor. O gece bu ülkenin sabaha kadar görevinin başındaydı; ertesi gün de Cumhuriyet tarihinin liderler düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyordu.

Büyük oyun: Bizim savaşmayı bilmeyen değil savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu, son operasyonlarımızla bir kez daha ispatladık. Rejim, Dera'da, Hama'da, Humus'ta, Halep'te yaptığını, şimdi 'de tekrarlamaya çalışıyor. Ama bu defa başaramayacak.

MACRON'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuştu. Görüşmede, İdlib'deki son durum ve mülteci konusu değerlendirildi.

KRİTİK ZİRVE
Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesinde 'nın şu talepleri olacak:

Suriye'deki tüm anlaşmazlıklar ele alınacak.

Rusya'ya ortak hava devriyesi teklifi yapılacak.

Gözlem noktalarından geri adım olmayacak.

M4 ve M5 karayolu rejime bırakılmayacak.



ZEHİR DİLLİ!
'li , haddini bilmedi. Başkan Erdoğan'a ağır hakaret etti. Savcılık harekete geçti.


CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bir skandala daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak kelimeler kullandı. Şehitler üzerinden Erdoğan'a hakareti büyük tepki topladı. Genel Kurulu'nda protesto ile karşılaştı.



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