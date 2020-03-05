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Afrin'de şehitlerimizin cenazelerini kaçırmıştı! O 'lıya cezası!

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de şehit olan askerlerin cenazelerini kaçıran ’lı terörist Duzyer Kurdi'ye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış cezası verildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 12:27
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 12:31
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Afrin'de şehitlerimizin cenazelerini kaçırmıştı! Cezası belli oldu!

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 23 Ocak 2018'de şehit olan ve 'nın naaşlarının kaçırılmasıyla ilgisinin bulunduğu tespit edilen ve 'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanarak Hatay'da tutuklanan Kurdi ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın silahlı çatışmaya girdiğinin, iki askerin cenazelerini taşıdığının ve örgüt yandaşı gazetecilere kılavuzluk yaptığının anlaşılması nedeniyle ağırlaştırılmış cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Kurdi, savunmasında yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir şey yaptığım için pişmanım. Ne ceza verilirse başım gözüm üstüne." dedi.

Mahkeme heyeti, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan Kurdi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edildiği çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili daha önce de Suriye'de yakalanan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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