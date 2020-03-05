Suriye İdlib'de şehit düşen Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın, bir grup silah arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulamasına çektikleri video ortaya çıktı.
Tank'ın videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği arkadaşından helallik istediği ve "Benim hakkım varsa helal olsun" dediği görüldü.
Şehit Emin Yıldırım
Şehitlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise Selda Bağcan'ın uğurlar olsun şarkısının çaldığı duyuldu.
İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Trabzon'da toprağa verildi.
Törene; vali, çok sayıda vekil ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve binlerce vatandaş katıldı.
Şehit Ragıp Coşkun
İDLİB'DEN ACI HABER
İdlib'de Uzman Onbaşılar Armağan Akman ve Ragıp Coşkun şehit oldu. 6 asker yaralandı.
Tank'ın videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği arkadaşından helallik istediği ve "Benim hakkım varsa helal olsun" dediği görüldü.
Şehit Emin Yıldırım
Şehitlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise Selda Bağcan'ın uğurlar olsun şarkısının çaldığı duyuldu.
İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Trabzon'da toprağa verildi.
Törene; vali, çok sayıda vekil ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve binlerce vatandaş katıldı.
Şehit Ragıp Coşkun
İDLİB'DEN ACI HABER
İdlib'de Uzman Onbaşılar Armağan Akman ve Ragıp Coşkun şehit oldu. 6 asker yaralandı.
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