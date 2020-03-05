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şehitleri, şehit olmadan önce helallik istemiş

’de şehit düşen ve ’ın, bir grup silah arkadaşı ile birlikte şehit olmadan önce video çekerek helallik istedikleri ortaya çıktı.

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Hakkımız helal olsun
Suriye 'de şehit düşen ve 'ın, bir grup silah arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulamasına çektikleri video ortaya çıktı.

Tank'ın videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği arkadaşından helallik istediği ve "Benim hakkım varsa helal olsun" dediği görüldü.


Şehit Emin Yıldırım

Şehitlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise 'ın uğurlar olsun şarkısının çaldığı duyuldu.



İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Trabzon'da toprağa verildi.



Törene; vali, çok sayıda vekil ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve binlerce vatandaş katıldı.


Şehit Ragıp Coşkun

İDLİB'DEN ACI HABER
İdlib'de Uzman Onbaşılar Armağan Akman ve şehit oldu. 6 asker yaralandı.







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