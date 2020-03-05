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'da terör örgütü 'a operasyon! 4 tutuklama

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 18:15
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 18:16
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Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Tutuklandılar

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta yakalanan uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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