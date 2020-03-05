Son dakika: Kritik İdlib zirvesinde anlaşma sağlandı! Başkan Erdoğan ve Putin açıklama yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. 14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi. Başkan Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
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Daily Sabah'ın haberine göre iki liderin anlaşma sağladığı ve heyetler arası görüşmenin ardından detayların açıklanacağı bildirildi.
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