Son dakika: Kritik İdlib zirvesinde anlaşma sağlandı! Başkan Erdoğan ve Putin açıklama yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova 'da bir araya geldi. 14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi. Başkan Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

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Daily Sabah'ın haberine göre iki liderin anlaşma sağladığı ve heyetler arası görüşmenin ardından detayların açıklanacağı bildirildi.











