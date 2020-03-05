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Son dakika: Kritik İdlib zirvesinde anlaşma sağlandı! Başkan Erdoğan ve Putin açıklama yapacak

Son dakika haberine göre, Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile 'da bir araya geldi. 14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi. Başkan Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Daily Sabah'ın haberine göre iki liderin anlaşma sağladığı ve heyetler arası görüşmenin ardından detayların açıklanacağı bildirildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 19:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 19:47
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Moskova'da kritik İdlib zirvesi
Başkan , Rusya Devlet Başkanı ile 'da bir araya geldi. 14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi. Başkan Erdoğan ile Putin'in 2 saat 40 dakikalık görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

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Daily Sabah'ın haberine göre iki liderin anlaşma sağladığı ve heyetler arası görüşmenin ardından detayların açıklanacağı bildirildi.





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