Bugünkü
Takvim

’ın infazcısı ’da yakalandı

'da polis, terör örgütü 'lı Y.A.A'yı (50) gözaltına alındı. 'nin El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen teröristin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri üzerinden yayınladığı öğrenildi.

DEAŞ’ın infazcısı Bursa’da yakalandı
Bursa'da polis, terör örgütü 'lı Y.A.A'yı (50) gözaltına alındı. 'nin Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen teröristin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel DEAŞ’ın infazcısı Bursa’da yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri