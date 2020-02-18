DEAŞ’ın infazcısı Bursa’da yakalandı

Bursa'da polis, terör örgütü DEAŞ'lı Y.A.A'yı (50) gözaltına alındı. Suriye'nin Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen teröristin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.
- Güncel
- 18.02.2020
- Gazete
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