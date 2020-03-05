Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazarda büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 3'ü kadın 9 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, büyük hasara yol açan yangının kontrol altına alındığını belirtirken, çıkış nedenine ilişkin bilgi vermedi.