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Tüm dünyada aranan suikastçısı adliyede!

’da yakalanan ve tüm dünyada savaş suçlusu olarak aranan ’ın suikastçısı kod adlı ile örgüt üyesi oğlu ek gözaltı süresi talebi için adliyeye sevk edildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 13:45
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 13:45
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Tüm dünyada aranan DEAŞ suikastçısı adliyede!

Bütün dünyada savaş suçlusu olarak aranan, terör örgütü 'ın infaz timinde bulunan, Deyrizor'a bağlı El Meadin ve El Bukemal bölgelerinde komutanlık yapan ve 'nın İnegöl ilçesinde yakalanan kod adlı ile örgüt üyesi oğlu , Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam eden işlemlerinin ardından gözatlı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi.


AYRICA EŞİ VE DİĞER OĞLU DA...
Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak Bursa'ya getirilen sözde komutanın eşi Büşra Abdülrezzak ve diğer oğlu Vail El Hasan, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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