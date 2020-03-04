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'de çok kritik oturumu: 10 yıl boyunca gizli kalacak!

, ’de askerimizin şehit edilmesinin ardından kapalı oturumda bir araya geldi. Oturumda Meclis tutanakları “Devlet sırrı” kabul edildiği için 10 yıl boyunca mühürlü zarflarda saklanacak. Oturumda tutanakları yeminli stenograflar tuttu. Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yaptı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 09:11
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 09:18
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TBMM'de çok kritik İdlib oturumu

Genel Kurulunda, TSK'nın Bahar Kalkanı Harekâtı'nı yürüttüğü 'deki gelişmeler hakkında kapalı oturum gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı Genel Kurul'da, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, otuzar dakika süreyle milletvekillerini bilgilendirdi. Oturumda, adına Ahmet Yıldız ile Efkan Âlâ, MHP'den Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'den Ahmet Ünal Çeviköz ve , İYİ Parti adına Ahmet Kâmil Erozan, HDP adına ise Tulay Hatımoğlulları Oruç ve Saruhan Oluç birer konuşma yaptı.

AKŞENER KATILAMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı ve BBP Genel Başkanı oturuma katılırken İYİ Parti Genel Başkanı milletvekili olmadığı için Genel Kurul salonunda yer almadı.

Saat 15.00'te başlayan kapalı oturum için saatler öncesinde hazırlık yapıldı. Meclis ana binası ile kulislere, personel ve ziyaretçiler alınmazken; Genel Kurul salonu bitişikteki basın büroları da boşaltıldı.

Oturumda tutanakları yeminli stenograflar tuttu. Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yaptı.
Tutanaklar bir zarfa konularak görevli kâtip üyelerce mumla mühürlendi ve Meclis arşivine kaldırıldı. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler "devlet sırrı" olarak kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor.

EN SON 2015'TE YAPILMIŞTI
On sene boyunca sır olarak saklanan gizli görüşme tutanakları, süre aşıldıktan sonra, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulunun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulundaki oylamayla açılabiliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TBMM'de son olarak 17 Şubat 2015'te ile ilgili bir kapalı oturum yapılmıştı.

"MİLLÎ BİR MESELE…"
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, gazetecilerin, oturumun nasıl geçtiği sorusuna, "Millî bir mesele bu. Savunma, güvenlik meselesi bu. Biz sahadaki olanları anlattık, sorulara cevap verdik. Yararlı olduğunu değerlendiriyorum" cevabını verdi.

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