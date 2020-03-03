Kapalı oturum nedir? Meclis kapalı oturumda neler olur?

Kapalı oturum nedir, ne demek? TBMM Genel Kurulu İdlib'i görüşmek için toplandı. Meclis'teki tarihi günde oturumun kapalı olacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak. Peki, kapalı oturum nedir? Kapalı oturumda neler olur? İşte yanıtı…

KAPALI OTURUM NEDİR?

Kapalı oturum, bir kurulun, meclisin yaptığı ve üyeleri ve ilgililer dışındakilere açık olmayan, dışarıdan kimselerin katılmasına ve görüşmeleri izlemesine, konuşulanları dinlemesine izin verilmeyen, saklı kalması gereken bir konunun görüşüldüğü toplantıdır.

KAPALI OTURUMDA NELER OLUR?

Meclis Genel Kurulu 15.00'de toplandı. AK Parti önerge verecek. Önergenin kabul edilmesinden sonra kapalı oturum iç tüzük gereği kapılar kapatılacak. İçeride sadece yeminli stenograflar bulunacak. Bir de sağır ve dilsiz kavaslar yemin ettirilerek içeriye girebilecek.

Kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgi verecek. Ardından gruplar adına konuşmalar yapılacak. Kişisel olarak söz talepleri olacak ve onlara da söz verilecek. Oturum bittiğinde tutanaklar mühürlenecek, bir zarfın içerisine konulacak, zarfın ağzı kapatılacak ve 10 yıl boyunca o zarf açılmayacak.

Kapalı oturumla ilgili bilgi vermek, onunla ilgili içeride konuşulanları yazmak da 'devlet sırrı' kapsamında değerlendirilecek.