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şehidi Süleyman Şahin'in cenaze namazında skandala imza atan İYİ Partili 'u yine İYİ Partili savundu!

’de katil Esad’ın hain saldırısı sonucu şehit olan 34 askerden ’in cenaze töreninde İYİ Partili ’un skandal hareketi büyük tepki çekmişti. Cemaatin önüne geçip fotoğraf çektiren Cesur’un bu hareketi gündemde tartışma konusu olurken bir skandal da İYİ Partili ’tan geldi. Koncuk, Aylin Cesur’un tepki çeken hareketini savunarak, “Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış?” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 09:11
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 09:17
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Şehidin cenaze namazındaki skandala utanmaz savunma!

'de rejim unsurlarının kalleş saldırısı sonucu şehit olan 'in 1 Mart günü 'daki cenaze törenine İYİ Parti Isparta Milletvekili da katıldı. Cesur'un, namazın sonuna doğru cemaatin önüne geçmesinin yanı sıra kürklü beyaz mantosu, beyaz başörtüsü, makyajı tartışıldı.

İslam hukuku uzmanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ise "Saf düzeninde tertip bellidir. Temel kaidelerden biri namaz kılanların önünden geçilmemesidir. Saf düzenini dikkate almayıp en önde tek başına durmaya çalışmak adaba aykırıdır" diyerek Cesur'u eleştirdi.

BU DİN SADECE ERKEKLERE DEĞİL
Öğretim Üyesi İlahiyatçı Emre Dorman da "Namaz kılınırken en öne neden geçmek durumunda kaldığını en iyi kendisi bilip açıklayacaktır. Bu din sadece erkeklere inmiş değildir. Kadınlar da erkekler kadar her anlamda hak sahibidir. Kur'an ayetleri de ibadetlerdeki haklar anlamında kadın ve erkek arasında ayrım yapmaz." dedi.

KONCUK: NERESİ YANLIŞ?
Hürriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti Adana Milletvekili , sosyal medya hesabından, "Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin" hadisini paylaşarak Cesur'u şöyle savundu: "Dolayısıyla cenazelerde matemi ifade etmek için siyah giyinmenin dinle alakası olmadığı ifade edilmiştir. Milletvekilimiz Aylin Cesur'un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim, beyaz ve şık giyinmiş. Bu saldırıyı doğru bulmuyorum."

ŞOV İÇİN GİTMİŞ
Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

"Yahu yazıktır ayıptır günahtır.

Kusura bakmayın Sn. Vekilim. Siz oraya show için gitmişsiniz. Kürkünüz çok güzel, o ojeli parmakla da abdest olmaz.

Bari namaz kılanın önünden geçmeyin.

Aylin Hanım daha çok düğün davetine gider gibi gelmişsiniz...!

Piar çalışması mı?"

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Haberler Güncel İdlib şehidi Süleyman Şahin'in cenaze namazında skandala imza atan İYİ Partili Aylin Cesur'u yine İYİ Partili İsmail Koncuk savundu!
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