Meclis'te tarihi gün! TBMM'de kapalı İdlib oturumu

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına bugün saat 15.00'te başladı

Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ DE GÖRÜŞMELERİ İZLEYECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izleyecek. İyi Parti lideri Meral Akşener ise milletvekili olmadığı için genel kurul salonunda olamayacak.

Kapalı oturumda parti gruplarının temsilcileri ise 30'ar dakika süreyle görüş ve önerilerini dile getirecek. AK Parti adına Efkan Ala ve Ahmet Yıldız, CHP adına Ünal Çeviköz ile Mehmet Ali Çelebi, MHP adına da Erkan Akçay konuşacak. İyi Parti'den Ahmet Kamil Erozan, HDP'den de Saruhan Oluç söz alacak.

Kapalı oturum boyunca, Genel kurulda milletvekilleri dışında sadece yeminli görevliler bulunacak.

Tutanaklar devlet sırrı olarak 10 yıl boyunca saklanacak.