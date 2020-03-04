Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xSNZdbk4yZ