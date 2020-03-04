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Son dakika: 'ın kuzeyine hava destekli operasyon! 9 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 09:02
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 09:07
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Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon!
: kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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