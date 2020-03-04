Türkiye karşıtı odakların ve milli çıkarlarımızın tersine hareket edenlerin yuvası ve operasyon merkezi haline gelen ODA TV, 03.03.2020 tarihli, "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberinde "Geçen ay Libya'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu S. C., sessiz sedasız defnedildi." ifadelerine yer vermiş ve cenazenin görüntülerini paylaşmıştı.







YASAYA AYKIRI HAREKET ETTİLER

ODA TV böylece, Libya şehidi MİT mensubunun kişinin kimlik bilgilerini, fotoğrafını ve cenaze görüntülerini yayınlayarak suç teşkil eden bir habere imza atmış oldu.

MİT MENSUBUNUN İLETİŞİMDE OLDUĞU BAĞLANTILARINI TEHLİKEYE SOKTU

Sessiz sedasız ebedi aleme uğurlanan MİT mensubunun hangi görevde olduğu bilinmezken, ODA TV, bu görevlendirmeyi açık ederek resmen suç işledi.

ODA TV'nin kimliğini ortaya çıkardığı şehit MİT mensubunun, Türkiye'ye çalışan ve iletişim halinde bulunduğu bağlantılarının da tehlikeye girdiği değerlendirildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında söz konusu haberin ardından gözaltı kararı verildi.

ODA TV'de yer alan habere göre Barış Terkoğlu gözaltı kararının ardından Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü. Terkoğlu, ifadesi alınmak üzere gözaltında tutuluyor.

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

Madde 27 – (Değişik: 17/4/2014-6532/7 md.)

Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.



MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde;

9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların üzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir.







ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu

CEZA ÜÇTE BİRİ ORANINDA ARTIRILIR

Bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerin kullanılmasını engelleyenlere üç yıldan beş yıla kadar, ihmal veya suistimal suretiyle önleyenlerle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Söz konusu fiillerin MİT mensuplarınca işlenmesi hâlinde verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.



FETÖ'DEN FARKLARI YOK!

MİT mensubunun deşifre haberiyle bir kez daha gündeme gelen ODA TV, tıpkı FETÖ'nün medya organları gibi Türkiye karşıtı operasyonel haberlerin başını çekiyor. ODA TV'nin MİT mensubu bir kişiyi deşifre ederek adeta düşman kuvvetlerinin ekmeğine yağ sürmesi, FETÖ'nün ihanet operasyonu olan MİT TIR'ları vakasına benzetildi.







TEPKİ YAĞDI

ODA TV'nin söz konusu "MİT deşifresi" haberi sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Twitter kullanıcıları ODA TV'yi "devlet görevlilerini düşman kuvvetlerine ispiyonlamayla" suçladılar.























