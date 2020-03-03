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Yeniçağ gazetesinden İYİ Partili 'u aklamak için cenaze namazı üzerinden yalan haber

’de şehit olan kahraman askerimiz ’in cenaze törenine katılan İYİ Partili ’un cemaatin önüne geçerek poz vermesi büyük tepki çekerken partinin gazetesi olarak bilinen Yeniçağ gazetesi skandalı örtmek için yalan haber yaptı. Yeniçağ gazetesi, İYİ Partili Aylin Cesur’u korumak için namaz üzerinden algı operasyonu yaptı. Cenaze namazının li nedeniyle ikinci kez kılındığı yalanını söyleyen Yeniçağ gazetesinin manipülasyonu kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Namazın ikinci kez kılınmasının sebebinin şehidin geç kalan silah arkadaşları ve kayınpederi olduğu söylendi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 12:03
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 12:20
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Yeniçağ gazetesinden cenaze namazı üzerinden yalan haber

Partinin gazetesi olarak bilinen Yeniçağ gazetesi, 'un skandal hareketinin üzerini örtmek için 'ye iftira attı.

Gazete, Aylin Cesur'un skandalını görmezden gelip algı operasyonu yaparak şehidimizin cenaze namazının AK Partili Orman ve Su İşleri Eski Bakanı geç kaldığı için ikinci kez kılındığını iddia etti.

Yeniçağ gazetesinin kendi milletvekilini korumak için si üzerinden yaptığı provokasyon sosyal medyada büyük tepki çekti.

Namazın ise şehidin silah arkadaşlarının ve kayınbederinin namaza yetişememesi nedeniyle ikinci kez kılındığı ortaya çıktı.

İFTİRA BÜYÜK GÜNAHTIR
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Ben Dinar'lıyım.Şehidimizin cenazesi çok kalabalıktı.Şehidi evinden helallik alıp getirdiğimizde cami dolmuştu. Biz de namazı sonra kılmak için Dışişleri Bakan Yrd.mız, Milletvekilimiz,Valimiz, Grup Başkanvekilimiz ile şehidimiz babası ve kardeşleri ile cenaze safına durduk. Sulu şekilde kar yağıyordu. Herkes tamam denildi ve İl müftümüz cenaze namazını kıldırdı. Ben saftaki yerimi Şehidimizin Kardeşi Murat'a vererek (bereli) arkada namazı kıldım. Tam şehit alınırken silah arkadaşları ile bir akrabası geldi. Biz namaz kılamadık dedi. Müftü bey de, Namaz kılmayan imam istedi. İmamını telefon ile aradım. O gelip cenaze namazını 2.defa kıldırdı. Bakan bey, vekilimiz de camide imiş. Kesinlikle silah arkadaşlarının arzusu ile 2.namaz kılındı. Aylin Cesur'un gözümüz önünde yaptığını örtmek için iftira büyük günahtır" ifadelerini kullandı.

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