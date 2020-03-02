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şehidi Süleyman Şahin’in cenaze törenine katılan İYİ 'un o hareketi tepki çekti!

’de katil Esad’ın kalleş saldırısında şehit olan ’in cenaze törenine katılan İYİ ’un skandal hareketi büyük tepki çekti. Sözde milliyetçi partinin milletvekili olan Cesur’un, cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı

  • Güncel
  • 02.03.2020 18:03
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 18:18
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İYİ Partili isimden skandal hareket!

İdlip'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 'in 'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ 'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

İdlip'teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

Milletvekili Cesur'un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

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