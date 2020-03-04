İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre vatandaşlar, en çok ulaşımla ilgili şikayette bulundu.

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla başa geçen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor.

Ocak ayı boyunca bilgi istemi, talep ve şikayetlerden oluşan toplam 900 bin 189 başvuru alan Beyaz Masa'ya en çok ulaşımdan yana şikayet geldi.

ŞİKAYETLERİN YÜZDE 73'Ü ULAŞIM

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beyaz Masa'ya ocak ayı boyunca, bilgi istemi, talep ve şikayetlerden oluşan toplam 900 bin 189 başvuru ulaştı. Bunların yüzde 11'i şikayet, yüzde 22,1'i talep ve yüzde 66,9'u ise bilgi istemi olarak iletildi. Başvuruların yüzde 19,1'i İGDAŞ, yüzde 22,9'u İSKİ ve yüzde 57,9'u ise diğer hizmet alanlarına ilişkin oldu.

Beyaz Masa'ya iletilen 84 bin 154 şikayetin, 7 bin 8217'i İGDAŞ, 7 bin 10'u İSKİ için yapıldı.

Şikayetlerin, yüzde 73,3'ü ulaşım, yüzde 11,6'sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken; İSKİ ve İGDAŞ'la birlikte değerlendirildiğinde şikayetler içinde ulaşımın toplam payı yüzde 62,3 oldu.

"OTOBÜS GELMİYOR"

Bilgi isteminde ulaşım, talep başlığında ise sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı. Şikayetlerde öne çıkan alt başlıklar "otobüs gelmemesi", "kaba davranış" ve "durak/güzergah ihlali" iken; bilgi isteminde, "anlık otobüs bilgisi", "İstanbulkart Gıda" ve "İstanbul Halk Süt", talep başvuruları ise "randevu talebi", "İstanbul Halk Süt" ve "toplu taşıma seferlerinin arttırılması" şeklinde sıralandı.

Ulaşımla ilgili şikayetlerde listenin başında yer alan ilçeler yüzde 7,62 Kadıköy, yüzde 6,70 Fatih, yüzde 4,71 Şişli ve yüzde 4,65 ile Bahçelievler oldu.

Şehir ve toplum düzenine ilişkin şikayetlerde ise yüzde 8,3 Fatih, yüzde 6,1 Bahçelievler, yüzde 5,58 Kadıköy ve yüzde 5,23 Küçükçekmece ilçeleri sıralamada öne çıktı.

EN ÇOK ŞİKAYET KADIKÖY VE FATİH İLÇELERİNE

Toplam şikayetlerin ilçe dağılımına göre ise Kadıköy yüzde 6,50 ve Fatih 6,48 ile ilk sıralarda yer aldı.

Bilgi isteminde yüzde 6,18 Esenyurt, yüzde 5,42 ile Fatih, talep başvurularında ise yüzde 5,62 Esenyurt ve yüzde 4,98 ile Küçükçekmece ilk sıralarda yer aldı. Başvuruların yüzde 54'ü erkekler, yüzde 46'sı kadınlar tarafından yapıldı.

ERKEKLER VE KADINLAR FARKLI İSTEKTE BULUNDU

Şikayet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise erkekler ulaşım, kadınlar sosyal destek hizmetlerine ilişkin isteklerini iletti.

Erkekler ve kadınlarda otobüs gelmemesi, kaba davranış ve durak/güzergah ihlali başlıca şikayet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart Gıda, kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

ÜÇ İLÇEDE İSKİ İSYANI

Öte yandan erkekler toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve sokakta kalan vatandaşlar için talepte bulunurken, kadınlar ise randevu talebi, İstanbul Halk Süt ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti.

İGDAŞ ile ilgili şikayetlerin ilçe dağılımında, Eyüpsultan, Esenyurt ve Arnavutköy ilk sıralarda yer aldı. İSKİ ile ilgili şikayetlerde ise Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt öne çıktı.

İGDAŞ'ta en fazla şikayet sayaç ve faturaya yönelik iken İSKİ ile ilgili şikayetler ise asfalt bakım onarım ve su arızası konularında yapıldı.