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    • 25.02.2020 09:21
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    'li 'nun gece saatleri için ulaşıma yaptığı çift tarife vatandaşı çileden çıkardı!

    Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, lar ve skandal kararlarla gündeme gelen ’li Başkanı İstanbulluları 9 ayda bezdirdi. Özellikle ulaşım problemine sona erdireceğini söyleyip daha da sorunlu hale getiren İmamoğlu zam yapmaktan da kaçınmadı. Zammı yüzde 35 gösterip yüzde 80 yapması vatandaşı da çileden çıkardı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar İmamoğlu’na isyan ederken İmamoğlu’nun seçim sloganını kinaye olarak kullandı.

    Çift tarife vatandaşı çileden çıkardı!

    'li maliyetlerin arttığı bahanesiyle toplu ulaşıma UKOME eliyle yüzde 35 yaptı. Vatandaşlar gelen fahiş zam sonrasında neye uğradığını şaşırırken yönetiminin ulaşımda çok sayıda zam oyunları yaptığı da çok geçmeden ortaya çıktı. İBB yönetiminin Adalar'a yüzde 100, büse ise yüzde 79 zam yaptığı görüldü. Cuma ve cumartesi günleri gece yarısından sonra başlayan metro seferlerinde 6 aydır uygulanan çift tarife uygulaması da tepkilerin çoğalmasına yol açtı. Gece seferlerinde her İstanbulKart kullanımında 7 TL ödeyen İstanbullular, 'artık yeter' diyerek isyan etti. İBB yönetimine sosyal medyada tepki yağdı. İşte vatandaşın eleştirilerinden bazıları:
    Ümit Ergün: için uydurulan İneklik Etme Taksi Tut açılımı gerçek oldu.
    Akif Akdağ: Kolonya tutsalar bari metro kapılarında ikram olarak ferahlatır.
    Saadettin Çiçek: Gerçek yüzü her gün ortaya çıkıyor. Her şey çok güzel oluyor!
    Fatma Altıntaş: Belediye Başkanı, zam yapmak için şehir dışına çıkıyor. Kendisini ben İstanbul'da değildim diye mi savunacak? Yapar mı yapar...
    Yücel Yalçın: Kendi düşen ağlamaz.

    'BU BİR METROYU KULLANMAMA PROJESİ'
    Cafer Ünal:     Siz halâ anlamadınız mı? Metro kalabalığını azaltmak için zam yapıyor. Millet metroyu kullanmasın kuyruklar sona ersin diye. Yani bu da bir çözüm tabii. Metroyu kullanmama projesi.
    Suat Kayacan: Bir yaşıma daha girdim ama doğum günümde değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yüzde 35 zannettiğimiz metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarına yüzde 80 zam yapılmış.
    Kadir Mutlu: Her gün bir zam haberi yazıktır.

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