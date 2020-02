CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi maliyetlerin arttığı bahanesiyle toplu ulaşıma UKOME eliyle yüzde 35 zam yaptı. Vatandaşlar gelen fahiş zam sonrasında neye uğradığını şaşırırken İBB yönetiminin ulaşımda çok sayıda zam oyunları yaptığı da çok geçmeden ortaya çıktı. İBB yönetiminin Adalar'a yüzde 100, metrobüse ise yüzde 79 zam yaptığı görüldü. Cuma ve cumartesi günleri gece yarısından sonra başlayan metro seferlerinde 6 aydır uygulanan çift tarife uygulaması da tepkilerin çoğalmasına yol açtı. Gece seferlerinde her İstanbulKart kullanımında 7 TL ödeyen İstanbullular, 'artık yeter' diyerek isyan etti. İBB yönetimine sosyal medyada tepki yağdı. İşte vatandaşın eleştirilerinden bazıları:

Ümit Ergün: İETT için uydurulan İneklik Etme Taksi Tut açılımı gerçek oldu.

Akif Akdağ: Kolonya tutsalar bari metro kapılarında ikram olarak ferahlatır.

Saadettin Çiçek: Gerçek yüzü her gün ortaya çıkıyor. Her şey çok güzel oluyor!

Fatma Altıntaş: Belediye Başkanı, zam yapmak için şehir dışına çıkıyor. Kendisini ben İstanbul'da değildim diye mi savunacak? Yapar mı yapar...

Yücel Yalçın: Kendi düşen ağlamaz.



'BU BİR METROYU KULLANMAMA PROJESİ'

Cafer Ünal: Siz halâ anlamadınız mı? Metro kalabalığını azaltmak için zam yapıyor. Millet metroyu kullanmasın kuyruklar sona ersin diye. Yani bu da bir çözüm tabii. Metroyu kullanmama projesi.

Suat Kayacan: Bir yaşıma daha girdim ama doğum günümde değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yüzde 35 zannettiğimiz metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarına yüzde 80 zam yapılmış.

Kadir Mutlu: Her gün bir zam haberi yazıktır.