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2020 2. dönem ara ve yaz tatili ne zaman? Diyanet 2020 Ramazan orucu, bayramı ve kurban bayramı takvimi!

2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve ile Kurban Bayramı tatilleri açıklaması geldi. İşte tatillerin denk geldiği günler. 2020 yılı Ramazan ayı günü başlayacak. 232 Nisan gecesi sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan günü tutulacak. 2020 günü ise Ramazan ayının son günü olacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem ara tatili Nisan ayında olacak. 6 Nisan Pazartesi günü başlayacak 2. dönem ara tatili 10 Nisan Cuma günü sona erecek ve okullar 2020 günü açılacak. Bakanlığın açıkladığı takvime göre ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında olacak. 13 Nisan 2020 pazartesi günü eğitim ve öğretim tekrar başlayacak.

  • Güncel
  • 05.03.2020 10:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 10:36
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Ramazan orucu, bayramı ve kurban bayramı takvimi!

Milyonlarca vatandaş 2020 yılı Ramazan orucu, bayramı ve kurban bayramı takvimi ile beraber 2. dönem ara ve yaz tatili ne zaman? Sorularının yanıtlarını oldukça merak ediyor. Bu anlamda 2. dönem ara ve yaz tatili için MEB tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada 2. dönem ara tatilinin ne zaman olacağı, okulların ne zaman yaz tatiline gireceği ve Ramazan ile Kurban Bayramlarının hangi güne denk geldiği , kaç gün tatil olacağına ilişkin detaylara yer verildi. Ara, Ramazan ve Kurban Bayramı Tatili planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için yapılan açıklamada tarihlere ve tatillerin haftanın hangi günlere denk geldiği bildirildi.

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Haberler Güncel MEB 2020 2. dönem ara ve yaz tatili ne zaman? Diyanet 2020 Ramazan orucu, bayramı ve kurban bayramı takvimi!
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