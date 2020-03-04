Milyonlarca vatandaş 2020 yılı Ramazan orucu, bayramı ve kurban bayramı takvimi ile beraber 2. dönem ara ve yaz tatili ne zaman? Sorularının yanıtlarını oldukça merak ediyor. Bu anlamda 2. dönem ara ve yaz tatili için MEB tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada 2. dönem ara tatilinin ne zaman olacağı, okulların ne zaman yaz tatiline gireceği ve Ramazan ile Kurban Bayramlarının hangi güne denk geldiği , kaç gün tatil olacağına ilişkin detaylara yer verildi. Ara, Ramazan ve Kurban Bayramı Tatili planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar için yapılan açıklamada tarihlere ve tatillerin haftanın hangi günlere denk geldiği bildirildi.

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