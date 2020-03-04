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meclisi karıştırdı! Başkanı Şentop'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki kavga hakkında açıklamalarda bulundu. 'li 'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerine tepki gösteren Şentop, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 18:20
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 18:23
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TBMM Başkanı Şentop'tan CHP'li Özkoç'a tepki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki kavga hakkında açıklamalarda bulundu. 'li 'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerine sert tepki gösterdi.

Şentop, "Hakarete ihtiyaç duymadan eleştirilerinizi yapabilirsiniz, bunu yapan arkadaşlar da var. Ancak hem de TBMM'de Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret edemezsiniz." dedi.

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Devlet olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Engin Özkoç'un ifadelerini kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı." şeklinde konuştu.

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