Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıkalamada skandal ifadeler kullanıldı ve Türkiye'nin, ilk kez ve resmen "insan kaçakçılığı yapmakla" suçlanması dikkatleri çekti. Atina yönetimi ayrıca, yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.