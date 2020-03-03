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'dan 'ye skandal suçlama!

’nin ’deki kalleş saldırının ardından Avrupa’daki sınırlarını mültecilere açmasının ardından ülkede bulunan Suriyeliler akın akın gitmeye başladı. Sınırdan geçmek isteyen Suriyelilere sert müdahalelerde bulunan skandal bir açıklamada bulundu. Yunanistan, kara ve deniz sınırlarına akın eden ve sınırları aşmaya çalışan binlerce sığınmacının resmen “Türkiye tarafından teşvik edildiğini” öne sürdü.

  • Güncel
  • 03.03.2020 09:47
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 09:53
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Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıkalamada skandal ifadeler kullanıldı ve Türkiye'nin, ilk kez ve resmen "insan kaçakçılığı yapmakla" suçlanması dikkatleri çekti. Atina yönetimi ayrıca, yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya aldı.

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