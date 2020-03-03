Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıkalamada skandal ifadeler kullanıldı ve Türkiye'nin, ilk kez ve resmen "insan kaçakçılığı yapmakla" suçlanması dikkatleri çekti. Atina yönetimi ayrıca, yeni göç dalgası nedeniyle sığınma başvurularını bir aylığına askıya aldı.