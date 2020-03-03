Yunanistan insanlığı hiçe saydı! Kadın ve çocukları kurşunladı, botları batıymaya kalkıştı...

vrupa'da

Dikenli telleri aşarak Avrupa yolculuğuna çıkan göçmen sayısı 117 bini geçti. Yunan polisi delirdi. İki kişiyi silahla vurarak katletti. Ege'de de Sahil Güvenlik terör estirdi. Mülteci botlarının benzin hortumlarını kesti. Ölüme terk edilen insanların imdadına yine Türkler yetişti. Yunan askeri önce göçmen botuna çarparak batırmak istedi. Başaramayınca silah çekti. Türkiye , göçmenlere kapıları açtı, Avrupa korktu. 72 saatte 117 bin mülteci Yunanistan'a geçti. Fransız medyası, "Eyvah. Avrupa Baharı yaşan ab ilir. 1.5 milyon mülteci yakında topraklarımızda" diye yazdı.korku zirveye çıktı. Yıllardır Türkiye'yi oyalayan, yalan vaatleri arka arkaya sıralayan Avrupa, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla paniğe kapıldı.Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmeye çalışan iki göçmen Yunan askeri tarafından vurularak öldürüldü. Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da plastik mermi kullanıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi 'ne açılan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca engellenmesi kameralara yansıdı. Fransa, Almanya ve İtalya, göçmenlerin Avrupa'da büyük bir sorun olacağına dair açıklamalar yaptı. Fransız medyası, "Eyvah, Avrupa Baharı yaşanabilir. Çünkü Suriyeli göçmenler, Yunanistan'a ulaştı" diye yazdı.Yunan Sahil Güvenlik'e bağlı ekipler, göçmenleri öldürmek istedi.

YUNAN'DAN A HABER'E SALDIRI

Yunanistan sınırının sıfır noktasında bulunan A Haber ekibi ve mültecilere, Yunan askeri tarafından ateş açıldı. Saldırıda aHaber Muhabiri Vedat Sezer başından yaralandı.







NOTLAR

İstanbul'da bir taksici sınırların açıldığı ilk gece bir aileyi 4 bin dolara Edirne'ye götürdüğünü kabul etti.



Yunanistan, AB'nin dış sınırlarının korunmasından sorumlu birimi FRONTEX'e çağrı yaptı.

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, "Avrupa Birliği'nin skandal yaklaşımı, bugün tehlikeli göç dalgasına neden oldu" dedi.



İspanyol medyası, "Türkiye'nin yükünü hafifletmeyen Avrupa'nın ceza günü geldi" yorumunu yaptı.



Avrupa Birliği'nden, "Göçmenleri kampta yaşatmak doğru değil. O nedenle her ülke üzerine düşeni yapmalı" açıklaması geldi.



PUTİN'E BASKI YAPALIM

Alman Savunma Bakanı ve koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, AB'ye yaptığı çağrıda Türkiye ve Suriye'deki mülteci dramına yönelik daha kararlı bir politika izleyip, Putin ve Esad'a daha fazla baskı yapılmasını istedi. Karrenbauer, "Avrupa ve ABD, Esad ve Putin üzerindeki baskıyı daha da artırmalı" dedi.



GİDİYORLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677" dedi







Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarını açması, komşularımız Yunanistan ve Bulgaristan'da hayatı felç etti. Yunanistan 1 ay süreyle siyasi sığınma başvurularını kabul etmeme kararı aldı. Ayrıca Atina'nın başvurusu üzerine AB'de olağanüstü göç toplantısı düzenleme kararı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677" dedi. İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlar ile Yunanistan adalarına geçen göçmen sayısı 3 bini aştı.