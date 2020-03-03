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lideri , ’nun elini neden sıkmadı? İşte yanıtı

lideri ’nin, Ankara’daki şehit cenazesinde Genel Başkanı Kemal 'nun elini sıkmaması çok konuşulmuştu. Bahçeli'nin tepkisi sonrası kamuoyu "MHP lideri, Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadı?" sorusunun cevabını arıyordu. İşte merak edilen sorunun cevabı...

  • Güncel
  • 03.03.2020 09:43
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 09:46
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Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun elini neden sıkmadı?

Genel Başkanı 'nin, Ankara'daki şehit cenazesinde Genel Başkanı Kemal ile tokalaşmaması kamuoyunda yankı uyandırdı. Peki Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun elini neden sıkmadı?

"KILIÇDAROĞLU'NA KIZGIN"
MHP koridorlarında bu sorunun cevabı çok net: Bahçeli Kılıçdaroğlu'na kızgın.
Bahçeli, bir hafta önce "Beraber ağlayalım, beraber gülelim" diyerek Türkiye'nin birlik ve beraberliği için tüm partilere sağduyu çağrısı yapmış, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'le yine bir cenaze töreninde tokalaşarak barış iklimine katkıda bulunmuştu. Parti yönetimine göre, 'den gelen şehit haberleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politika ve açıklamaları MHP liderini rahatsız etti.



KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI
Türkiye'nin birliğe ihtiyaç duyduğu süreçte ana muhalefet liderinden gelen "İdlib'de sıkıştılar", "Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak" açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli, CHP'nin TBMM'nin olağanüstü toplanması yönündeki talebini de "fırsatçılık" olarak görüyor. Bahçeli, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını "milli bir meseleyi siyasete tahvil etme gayreti" olarak değerlendiriyor.


"CHP GİTTİKÇE HDP'LİLEŞTİ"
Milliyet'in haberine göre Bahçeli, böylesine kritik bir süreçte Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye düşmanlarıyla aynı safta" olduğunu düşünüyor. CHP'nin gittikçe "birlikte hareket ettiği HDP'ye benzediğini, hatta HDP'lileştiğini" belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi zora sokacak açıklamalar yaparken Esad rejimine yönelik herhangi bir tepki göstermemesini" de eleştiriyor.



"Esad'a tek bir eleştirisi bile yok, bir de ona söz söyle" diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'ı her fırsatta köşeye sıkıştırmak için çabaladığını dile getiriyor.

Bahçeli, kurmaylarıyla sohbetinde, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmamasının sebebini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun güven vermediğini belirten Bahçeli, "Daha da elini sıkmam" diyerek tavrının kesinliği ortaya koydu. Bahçeli tokalaşmamanın kamuoyunda yarattığı yankının anımsatılması üzerine de "Hava soğuktu" diyerek esprili bir yaklaşım sergiledi.

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