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: MSB duyurdu: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

haberi... , 'nda Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." denildi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 12:29
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 12:31
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MSB duyurdu: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

, 'nda Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." denildi.

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