Son dakika: Esad rejimine ağır darbe! Yüzlerce askeri öldürüldü

Numan Kurtulmuş, öldürülen Esed rejimi askeri sayısını açıkladı. Kurtulmuş, CNNTürk ekranlarında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Dün gece 327 rejim askeri dün gece etkisiz hale getirildi, toplamda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rusya, Suriye'de ne arıyor? Bu bölgede güçlü Türkiye istemiyorlar.
Suriye, bütün Suriyelilerindir. Rusya arkasında durmasın, rejim bir ay içinde çöker. Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçasıdır İdlib meselesi. Biz bu nedenlerden dolayı oradayız.
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