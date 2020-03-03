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Son dakika: Esad rejimine ağır darbe! Yüzlerce askeri öldürüldü

Son dakika haberi... Genel Başkan Vekili , dün gece 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek Harekatı'nda şu ana kadar 2 bin 986 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

  • Güncel
  • 03.03.2020 12:45
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 12:45
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Esad'a çok ağır darbe! Yüzlerce askeri öldürüldü

, öldürülen Esed rejimi askeri sayısını açıkladı. Kurtulmuş, CNNTürk ekranlarında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Dün gece 327 rejim askeri dün gece etkisiz hale getirildi, toplamda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rusya, Suriye'de ne arıyor? Bu bölgede güçlü Türkiye istemiyorlar.

Suriye, bütün Suriyelilerindir. Rusya arkasında durmasın, rejim bir ay içinde çöker. Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçasıdır İdlib meselesi. Biz bu nedenlerden dolayı oradayız.

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