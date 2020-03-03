L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? SU-24, L-39 tipi savaş uçağı kaç ülkede var? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
Suriye'de düşürülen L--39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? L-39, SU-24, F-16 tipi savaş uçağı özellikleri araştırılıyor. Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var sorusuna yanıt aranıyor. Modern savaşlarda hava üstünlüğünün olması büyük önem taşıyor. Ülkeler de ordularını en iyi savaş uçaklarıyla donatıyor. Peki, düşürülen savaş uçağı L-39 özellikleri nelerdir? İşte listesi...
Suriye'de L-39 tipi savaş uçağının düşürülmesiyle birlikte, L-39 özellikleri merak edilmeye başlandı. L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? SU-24, L-39, F-16 savaş uçağı özellikleri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır.
SU-24 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
SU-24, 1970 ve 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin her türlü hava koşulunda görev yapabilen en gelişmiş havadan tecrit ve saldırı uçağı olarak tasarlandı. İki koltuklu, çift motorlu uçak Rusya 'nın ilk entegre sayısal seyrüsefer/atak sistemiyle donatılmıştı. SU-24'ün konfigürasyonu F-111 ile benzerlikler ihtiva eder. Eski Sovyet cumhuriyetleri hava kuvvetleri ve ayrıca başka birkaç ülkede daha halihazırda kullanılmaktadır.
L-39 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ!
Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur.
Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.