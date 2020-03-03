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'de pistten çıkan Pegasus uçağı hakkında flaş gelişme!

’ta Havalimanı’nda pistten çıkarak yapan Pegasus uçağı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İfadesi alındıktan sonra tutuklanan pilot ’ın tutukluğuna itiraz edildi. Arslan'ın avukatı, yargılamanın tutuksuz olması gerektiği konusundaki dökümanları sundu.

  • Güncel
  • 03.03.2020 17:47
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 17:50
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Pegasus uçağı hakkında flaş gelişme!

Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu 'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukat Melih İhsan Şahin, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Avukat Şahin, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

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