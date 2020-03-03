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Son dakika: 'daki şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberine göre 'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen yaralanarak dün helikopterle getirildiği 'da tedavi altına alınan gümrük personeli da şehit oldu.

  • Güncel
  • 03.03.2020 17:30
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 17:35
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Ağrı'daki roketli saldırıdan acı haber!

sınırındaki Gürbulak 'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca dün düzenlenen ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 29 yaşındaki , yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.



Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN PEKCAN: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Dün Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırı esnasında ağır yaralanan mesai arkadaşımız Özgür Kavastan'ı Ağrı'da tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Şehidimizin ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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