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Pegasus uçağı Havalimanı'nda yeni bir kazayı ucuz atlattı

na ait İstanbul-İzmir seferini yapan PC2192 kuyruk numaralı uçağın kalkış esnasında motoruna kuş girdi. Büyük bir kazayı ucuz atlatan uçak, havalimanına geri dönüş yaptı.

  • Güncel
  • 25.02.2020 17:33
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 17:40
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Son dönemde üst üste yaptığı kazalar nedeniyle gündeme sıkça gelen , yine bir kazayı ucuz atlattı. Havalimanı'ndan kalkan İstanbul-İzmir seferini yapacak Pegasus Hava Yolları uçağınun motoruna kalkış sırasında kuş girdi.

KAZA UCUZ ATLATILDI
Yaşanan olayın ardından PC2192 kuyruk numaralı uçak, havalimanına geri dönüş yaptı. Uçakta yapılacak incelemenin ardından yolcuların aynı uçakla İzmir'e gönderileceği belirtildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKMIŞTI
Pegasus'a ait bir uçak geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen'de pistten çıkarak parçalanmış ve kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından açıklamalarda bulunan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, sorulardan kaçmak için gözyaşı dökmüş ve olayın üzerini örtme amacıyla basını suçlayarak "sorumlu yayın" yapmalarını istemişti. Kazaya neden olan uçağın pilotu ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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