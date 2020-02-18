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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 07:30

'nde şimdi de rüşvet skandalı! 50 bin lirayı sarı zarfla...

CHP’li ’nde yaşanan 22 milyonluk zimmet olayı gündemi derinden sarsarken bir skandal daha patladı. Zimmet skandalında adı geçen ve , tüm usulsüzlüklere bulaşmış. İhale alan firmaya gönderilen 75 bin liranın 50 bin lirasının aynı gün Reşat Elgin’e teslim edildiği, Elgin’in ise parayı sarı bir zarf içerisinde Halit Güleç’e verdiği ortaya çıktı.

Yalova Belediyesi'nde şimdi de rüşvet skandalı!

'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu 'in, aynı soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı 'le yaptığı yazışmalar ve kamera görüntüleri rüşveti belgeledi.

Güleç'in 24 Ocak'ta Reşat Elgin'e talimat verdiği ve Personel Taşımacılık İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne belediyeden 75 bin TL ödeme çıkarıldığı mesajlarda yer aldı. Firmaya yapılan ödemenin 50 bin TL'lik kısmı, Özalp Atık Dönüşüm'ün İnsan Kaynakları Sorumlusu ve ihale evraklarını hazırlayan tarafından aynı gün çanta içinde Belediyesi'ne getirilerek Elgin ve Güleç'in sekreteri 'e teslim edildi.

Gedik'in teslim ettiği 50 bin TL, sarı zarf içinde Güleç'e verildi. Belediyenin güvenlik kamera kayıtlarında da rüşvetin görüntülerine ulaşıldı. Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelediği görüntülerde, Gedik, 24 Ocak'ta belediyeye giriş yapıyor. Görüntülerde Gedik, Elgin ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Güleç ve Cevdet Bekler'in bulunduğu koridora geliyor. Bir süre sonra Bekler'in odasına geçiyor. Gedik'in Bekler'in odasında yaklaşık bir dakika durduktan sonra koridordan çıkış yaptığı, sekreter Taşkömür'ün, Güleç'in makam odasından çıkarak bekleme salonundaki bankoda bulunan personelden bir adet A-4 kağıdı aldığı görülüyor.

Taşkömür, daha sonra Bekler'in odasına giriyor ve tekrar bankoya gelip bir adet sarı zarf alıyor. Taşkömür'ün, Bekler'in odasına tekrar girdiği, bir süre sonra odadan kucağında taşıdığı zarfla çıkarak Güleç'in odasına girdiği görüntülere yansıdı.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Halit Güleç'in Reşat Elgin'le yaptığı yazışmalar da soruşturma dosyasına delil olarak girdi. Soruşturma kapsamında Halit Güleç, sekreteri Bahar Taşkömür, Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi ile Orhan Gedik tutuklandı.İfadesi alınan Gedik kendi hesabından firma sahibi Fuat Özalp'in isteği ile 50 bin TL çektiğini belirterek "50 bin lira Fuat'ın kızı Hilal hanımın hesabından geldi. İhaleyi alan kişi olarak Hilal Özalp görünmektedir" dedi. (Sabah)

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