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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 00:38
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 00:47
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Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Başkan , Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.


İDLİB VE MÜLTECİ MESELESİ
Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Merkel'le görüşmesinde mülteciler için adil yük, sorumluluk paylaşımı ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.


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