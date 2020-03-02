Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, Merkel'le görüşmesinde mülteciler için adil yük, sorumluluk paylaşımı ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.