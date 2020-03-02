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Son dakika: , Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Son dakika haberine göre Hulusi Akar, ABD ve ABD 'i kabul etti.

  • Güncel
  • 03.03.2020 00:51
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 00:51
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Bakan Akar'dan kritik kabuller

Hulusi Akar, ABD ve ABD 'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşme sonrasında , ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

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