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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sofya zirvesine ret!

Başkan ve ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Yunan askerinin 2 göçmeni öldürmesinin süreci olumsuz etkilediğini belirterek Sofya'da Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlemesi planlanan zirveyi reddetti.

  • Güncel
  • 03.03.2020 00:29
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 00:43
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Başkan Erdoğan'dan Sofya zirvesine ret!

Başkan ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, Sofya'da Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi Yunanistan'ın göçmenlere davranışlarından dolayı reddetti.

'BUNLARIN SAYGILARI YOK'
Erdoğan, "Hukuka göre kişileri zorla bir ülkede tutamazsınız. Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok.'' dedi.

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