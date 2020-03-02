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uzmanından 'ların mimarı için çarpıcı yorum: Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam

Enstitüsü Araştırmacısı Portekizli Bruno Maçaes, Türkiye'nin harekatı ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Türkiye'nin silahlı insansız bir güç haline geldiğinin altını çizen Maçaes, 'ların mimarı olan Baykar Teknik Müdürü için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 02.03.2020 07:16
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 07:20
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Hudson uzmanından Selçuk Bayraktar için çarpıcı yorum

'de askerlerimize yönelik hain saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'lar Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirdi, çok sayıda hedef nokta atışıyla imha edildi.

Bu başarılar vesilesiyle dünyanın gündemine oturan Baykar'ın üretimini üstlendiği ve SİHA'ların destansı başarısıyla ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye yapılıyor.

"ORTA DOĞU'NUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM"
Portekizli siyaset bilimci ve Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısını sosyal medya hesabından dile getirdi.

Türkiye'nin havada büyük üstünlük kurmasını sağlayan SİHA'lara hayranlığını gizleyemeyen Bruno Maçaes, Twitter hesabından önce "Türkiye nasıl insansız silahlı süper güç haline geldi?" sorusunu yöneltti. Maçaes ardından, İHA ve SİHA'ları üreten Baykar firmasının Teknik Müdürü ve Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan için "Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam" ifadelerini kullandı.

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