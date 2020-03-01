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:İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü!

haberleri...İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit olmuştu. Mehmetçiklerimizin intikamını almak için harekete geçen TSK rejim güçlerine aman vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı son dakika açıklamasında "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Ayrıca İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 01.03.2020 15:23
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 15:52
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2 rejim uçağı düşürüldü!

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın olarak duyurduğu haberde 2 Rejim uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Kritik bilginin ayrıntılarında Reuters bu haberi 'na dayandırdığını açıkladı. Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi. İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşte son dakika açıklamasında İdlib bölgesinde saldırı amacıyla bulunan 2 Esad rejimi uçağı vurularak düşürüldü.

MSB'NİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UÇAKLARIMIZA TAARRUZ EDEN 2 SU-24 DÜŞÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Ayrıca İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir."

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