Ekşi Sözlük’te ‘uyuşturucu’ skandalı! Resmen suç işleniyor...
Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ve ahlak dışı gündem başlıklarının oluşturulduğu Ekşi Sözlük'te bir skandala daha imza atıldı. Sözlükte açılan "ot içmelik arkadaş veritabanı" başlığıyla açıkça uyuşturucu kullanımı için iletişim ortamı kuruldu ve uyuşturucu kullanımına özendirilen entry'ler girildi. Ekşi Sözlük yönetiminin bu başlığa müdahale etmemesi ise dikkat çekti.
AÇIKÇA SUÇ İŞLENİYOR
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" Türk Ceza Kanunu'nun 190. Maddesinde katalog suç kapsamında yer alıyor. İlgili maddede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Bu kapsamda Ekşi Sözlük Türk Ceza Kanunlarını hiçe sayarak alenen suç işlemeye devam ediyor.