Ekşi Sözlük’te ‘uyuşturucu’ skandalı! Resmen suç işleniyor...

AÇIKÇA SUÇ İŞLENİYOR

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" Türk Ceza Kanunu'nun 190. Maddesinde katalog suç kapsamında yer alıyor. İlgili maddede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Bu kapsamda Ekşi Sözlük Türk Ceza Kanunlarını hiçe sayarak alenen suç işlemeye devam ediyor.