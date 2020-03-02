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Başkan başkanlığında toplandı!

Merkez Yürütme Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. MYK'da önemli gündem maddeleri olduğu belirtiliyor. Bir önceki MYK toplantısı 2 saat sürmüş ve Çelik, 'nün siyasi ayağı konusunda önemli açıklamalar yapmıştı

  • Güncel
  • 02.03.2020 16:48
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 16:48
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AK Parti MYK toplandı!

Merkez Yürütme Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı.

ÇIKIŞTA ÇELİK'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü 'in basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Bir önceki MYK toplantısı 2 saat sürmüş ve Çelik, 'nün siyasi ayağı konusunda önemli açıklamalar yapmıştı

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